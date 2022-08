Elezioni, dalle riforme al fisco, il programma del centrodestra in 15 punti

Presidenzialismo, fisco, Ucraina... i punti del programma del centrodestra

Collocazione euro-atlantica, con appoggio all'Ucraina, riforme che prevedono il presidenzialismo e l'autonomia, revisione del fisco e del reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei punti - in tutto se ne prevedono 15 - del programma che il centrodestra sta approntando e che presenterà ufficialmente nei prossimi giorni.

Tra le riforme previste anche la pace fiscale e la flat tax anche se sul fisco il confronto è ancora in corso.

Asili gratis e addio reddito di cittadinanza: il programma del centrodestra

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza si azzera il provvedimento portato avanti dal Movimento 5 stelle per quanto riguarda le politiche attive. Nel programma, secondo quanto si apprende, ci sarà spazio anche per il quoziente familiare per le famiglie numerose e la possibilità di prevedere asili gratis per le classi meno abbienti.

Nelle scorse ore c'è stato anche il tavolo del centrodestra sui collegi.

Condivisione sul metodo legato alle divisioni sul territorio ma - viene spiegato - si tireranno le fila nei prossimi giorni.

"Le forze che fanno parte della coalizione del centrodestra sono diverse. Noi facciamo parte del Ppe noi siamo la garanzia in Europa e negli Stati Uniti dell'europeismo e dell'atlantismo" nella coalizione. Cosi' il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a 'Metropolis'. "Nel programma comune del dcebntrodestra sarà scritto nero su bianco 'Non cambia la politica estera del governo precedente'", assicura Tajani. "Nessuno pensa di uscire dall'Europa e dalla Nato o fare allenaze con chi in questo momento chiede di uscire dall'Europa e dalla nato. Verrà messo nero su bianco noi siamo i garanti di questo, per la nostra storia in Europa e nella Nato", ha insistito.