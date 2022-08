Elezioni, Di Maio capolista a Napoli e non solo: Giggino sfida Mara Carfagna

Di Maio capolista del collegio plurinominale di Napoli

Il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio sarà capolista del collegio plurinominale che comprende anche il comune di Pomigliano, inoltre sarà capolista nel plurinominale di Napoli (Campania 1, circoscrizione P01 e P02). Di Maio sarà capolista anche in Calabria, in Basilicata e in Sardegna. Il ministro degli Esteri inoltre correrà nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta. Lo si apprende da fonti di Impegno Civico.

Il ministro degli Esteri pDI recede una folta pattuglia di ex M5s: in Campania 1-01 ci sono i deputati uscenti Iolanda Di Stasio, Alessandro Amitrano e Marianna Iorio; in Campania 1-02 il viceministro all'Economia Laura Castelli, l'ex ministro Vincenzo Spadafora e l'altra deputata Maria Pallini.

Iorio e Pallini sono presenti anche nel collegio Campania 2-02, dove figurano altri deputati ex pentastellati, come Pasquale Maglione e Cosimo Adelizi. Il senatore uscente Vincenzo Presutto è capolista al Senato nel collegio Campania 1-01, con i colleghi Sergio Vaccaro e Loredana Russo. Nel secondo plurinominale del Senato, trovano spazio Antonietta Margherita Rebuffoni, Gaetano Giudice, Ramona Mirela Ilau e Nicola Grimaldi.

Nel collegio uninominale che corrisponde a parte della città di Napoli, si profila per Di Maio una sfida accesa. Avrà infatti come avversari un altro dei ministri del governo Draghi, Mara Carfagna, oltre all'ex FI Mariarosaria Rossi e l'ex ministro all'Ambiente, Sergio Costa.