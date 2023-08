Europee, Santoro prepara la lista pacifista Arcobaleno. Possibile asse col M5s

Santoro si butta: lista pacifista Arcobaleno in vista delle Europee

Per le prossime elezioni Europee, Michele Santoro avrebbe intenzione di presentare una lista per dare "rappresentanza politica a tutti i pacifisti che per ora non ce l’hanno". Lo sostiene il Corriere della Sera, che spiega come "per gli sviluppi concreti bisognerà attendere fine settembre. Ma un’occasione per discutere la percorribilità della strada di una lista elettorale è molto più imminente: stasera alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta, Santoro e il pacifista Raniero La Valle, con l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris e la scrittrice ed editrice Ginevra Bompiani lanceranno «E se spuntasse un arcobaleno?»".

"È un appello per rendere visibile il popolo del no alle armi. Non la costituzione di un nuovo partito ma un grido di dolore che a fine settembre potrebbe trovare forme originali per diventare realtà", spiega Santoro al Corriere della Sera. "Il nostro è un test. Vediamo quali reazioni determinerà. La guerra in Ucraina ha provocato 500 mila vittime, tra morti e feriti. Non basta ancora? Perché nessuno ha in cima alle priorità la pace? Noi sì: la pace è il nostro partito preso".

Le opzioni sono anche in senso elettorale, da soli, con una lista pacifista, o con pezzi di altri mondi sensibili al tema, scrive il Corriere della Sera. "La nostra iniziativa non è contro nessuno, né Schlein né Conte, né Fratoianni. Anzi io mi aspetto promuova l’apertura di un dialogo: perché escludere che i 5 Stelle, per esempio, siano interessati a fare una lista per la pace alle Europee?".