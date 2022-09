Elezioni, "risultati clamorosi e diversi dai sondaggi?". Impazzano i rumor

Elezioni politiche 2022, alle ore 23 gli exit poll di Lab21.01 in esclusiva per Affaritaliani.it con i primi risultati sul voto

Elezioni, cresce l'attesa per i primi dati e impazzano i rumor tra i partiti. L'affluenza sostanzialmente in linea con il 2018 ha messo nel panico i sondaggisti. "E se i dati che abbiamo visto finora fossero sballati?", si lascia andare un esperto di trend elettorali.



Tra i partiti, poi, le voci si rincorrono. C'è chi ad esempio nel Centrodestra ipotizza un indebolimento di Fratelli d'Italia che potrebbe addirittura far perdere la maggioranza assoluta al Centrodestra. Nella Lega si contrappone chi teme un brutto risultato e chi invece è sicuro che si in atto un recupero proprio su FdI.



Nel Pd guardano con ottimismo all'affluenza più alta della media in Toscana e in Emilia Romagna, sperando così in un recupero al fotofinish del partito di Enrico Letta. Ma tra i Dem c'è anche chi teme proprio l'alta affluenza. Capitolo M5S. Il dato sull'affluenza molto basso soprattutto in Campania e in Calabria spaventa i contiani, forti notoriamente soprattutto al Sud, ma qualcuno (pochi) si spinge a ipotizzare che a votare siano proprio gli elettori pentastellati. Insomma, a urne aperte tutto il contrario di tutto. Cresce l'ansia, l'attesa per i numeri e impazzano i rumor.