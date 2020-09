Elezioni exit poll: nuovi risultati, clamoroso in Puglia e Toscana. Le cifre

Aumenta a due punti il vantaggio di Eugenio Giani su Susanna Ceccardi in Toscana, mentre in Puglia Raffaele Fitto risulta avanti di mezzo punto percentuale su Michele Emiliano. Sono le principali variazioni del secondo exit poll di Affaritaliani.it - realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di strategia delle ricerche di mercato e opinione all'Università degli Studi di Roma 3 - sulle elezioni regionali.

Vittoria a valanga di Luca Zaia in Veneto, ampio successo di Giovanni Toti in Liguria e di Vincenzo De Luca in Campania. Conquista delle Marche da parte del Centrodestra con Francesco Acquaroli.