Elezioni exit poll: Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Ecco i numeri

Elezioni amministrative/ Su Affaritaliani.it gli insight poll (interviste telefoniche dopo aver effettuato il voto) di Lab 2101 sulle cinque principali città che sono andate al voto. Si profila un successo del Centrosinistra e in particolare del Pd. In difficoltà il Centrodestra. Ecco i numeri e le tabelle



A Torino è in testa il candidato del Centrosinistra Stefano Lo Russo con il 42,9%, seguito da Paolo Damilano del Centrodestra con il 41,1%. Lontanissima la M5S Valentina Sganga con il 7.2%.

A Milano il sindaco uscente del Pd Beppe Sala sfiora la vittoria al primo turno con il 48,3% ed è nettamente in vantaggio su Luca Bernando, Centrodestra, fermo al 38,6%. Layla Pavone del M5S al 6,1%.

A Bologna grande affermazione del Centrosinistra+M5S con Matteo Lepore che vince al primo turno accreditato del 60,1%. Lontanissimo Fabio Battistini del Centrodestra con il 32,3%.

A Roma Enrico Michetti, candidato del Centrodestra, arriva di poco in testa con il 29,3% e va al ballottaggio con Roberto Gualtieri, Pd, che è accreditato del 28,1%. La sindaca uscente del M5S Virginia Raggi si ferma al 19,9%, buona affermazione di Carlo Calenda con il 18,9%.

A Napoli Gaetano Manfredi (Pd-M5S) è vicinissimo alla vittoria al primo turno con il 49,9%. Lontanissimo Catello Maresca, Centrodestra, con il 26,3%. Antonio Bassolino al 13,1% e Alessandra Clemente al 7,2%.