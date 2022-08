Elezioni, Letta a pesca di industriali. Ok Verdi ma Sinistra Italiana tentenna

Letta fissa incontro con Bonelli e Fratoianni, ma è scontro dentro Sinistra Italiana

"Noi continuiamo a lavorare per una coalizione più larga e plurale. Vogliamo confermare l'accordo con Azione e Più Europa. E in serata il segretario Letta incontrerà Bonelli e Fratoianni. L'intenzione è chiudere entro domani tutto il quadro. Il tempo sta scadendo". Così secondo fonti del Nazareno di sabato mattina, ma la partita non sarebbe ancora chiusa. Secondo Repubblica, è in atto uno scontro dentro Sinistra Italiana. Se i Verdi hanno già detto sì a Letta, quello di Fratoianni è ancora in dubio. Oggi l’assemblea di Sinistra italiana, poi voto di delegati e iscritti sull’alleanza con dem e Azione. Il leader cercherà di confermare la maggioranza. Continua il pressing di Conte.

Scrive Repubblica: "Il segretario nazionale Nicola Fratoianni chiederà la riconferma del mandato: trattare con Enrico Letta, nonostante il patto con Azione che è visto come fumo negli occhi, nonostante il tentativo di far ricucire Pd e M5S sia naufragato. Lunedì, alla fine del lungo confronto interno con anche la benedizione (sofferta) di Nichi Vendola e Luciana Castellina, considerati il padre e la madre nobile di Si, Fratoianni aveva conquistato il 65 per cento di voti favorevoli".

Ma come continua Repubblica "la toscana Serena Pillozzi della segreteria nazionale che «stare all’opposizione del governo Draghi è stata una posizione che ci ha premiato e rivitalizzato, ora ci viene detto che si fa un accordo tecnico con alla base l’agenda di quel governo. Questo è uno tsunami per la nostra comunità». Quindi? «Ci siamo infilati dentro un’alchimia strampalata, se dovessimo guardare i programmi quello del M5S è più vicino ai nostri temi». E non a caso anche ieri Conte e i suoi hanno continuato a tempestare di messaggi molti parlamentari di Si per far saltare l’alleanza con il Pd".

Letta a pesca a Confindustria

Intanto, secondo il Fatto Quotidiano, Enrico Letta va a caccia a Confindustria. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano "il Pd avrebbe offerto una candidatura alle prossime elezioni al presidente di Confindustria Campania, il 50enne Luigi Traettino e analoga offerta sarebbe stata fatta a Oreste Vigorito, presidente di Confindustria Benevento e presidente del Benevento calcio. Il primo starebbe vagliando la proposta anche se, risulta al Fa tto , vorrebbe maggiori garanzie di elezione magari nella lista proporzionale mentre il Pd lo immagina ottimo candidato per conquistare un collegio uninominale. Con il secondo la discussione sarebbe invece chiusa ma in questi casi", conclude il Fatto.