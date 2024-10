Elezioni Liguria exit poll alle 15: ultimi sentiment sull'esito del voto. Chi è ottimista e chi trema

Elezioni Liguria exit poll alle 15: il Centrodestra spera in Genova città ma preoccupa il forte calo dell'affluenza alle urne a Imperia



Una sfida sul filo, forse all'ultimo voto. Gli ultimissimi sentiment sulle elezioni regionali in Liguria - Affaritaliani.it pubblicherà alle ore 15 le stime sui risultati dei candidati alla presidenza del sondaggista Alessandro Amadori - confermano un cauto (molto cauto) ottimismo nel Centrodestra. "L'aria è buona ma tutto può essere", spiegano fonti liguri della maggioranza di governo.



A complicare la situazione per il sindaco di Genova Marco Bucci nella sfida con l'ex ministro del Pd Andrea Orlando, candidato del campo largo tranne Renzi, potrebbe essere - stando agli esponenti di Centrodestra - il forte calo dell'affluenza alle urne soprattutto a Imperia, la provincia dove si è votato di meno alle ore 23 di domenica e che storicamente è nettamente schierata a destra. E' vero che anche Savona è sotto del 10% rispetto alle Regionali precedenti e questo non favorisce Orlando, però a La Spezia la flessione dell'affluenza è solo del 5% e si tratta di una provincia storicamente a sinistra.



A far sperare l'entourage di Bucci è la tenuta di Genova, anche se in calo ma in modo meno marcato. La provincia del capoluogo storicamente è più a sinistra mentre in città dovrebbe essere favorito Bucci essendo il sindaco uscente. E la città in termini di abitanti vale circa tre volte la provincia di Genova. Calcoli frenetici e previsioni in attesi delle prime stime e dei primi exit poll ma soprattutto dello scrutinio delle schede elettori nelle sezioni.