Elezioni, “Meloni come Moro”: minacce Br a Mestre. Pd: “Riprovevole”

Elezioni politiche 2022, minacce a Meloni con stella Br su manifesti a Mestre

Minacce di morte con una stella cerchiata a 5 punte delle Brigate Rosse e scritte "Meloni come Moro" in vernice rossa, sono comparse ieri su alcuni cartelloni elettorali e sui manifesti con le foto di Giorgia Meloni. Lo denuncia in una nota Raffaele Speranzon, candidato di Fdi e capogruppo consiliare veneto.

Elezioni, Meloni: "Minacce Br a Mestre? Clima di odio costruito, Pd partito estremista"

"Mi lascia preoccupata l'irresponsabilità della classe dirigente, perchè questo clima è stato costruito e voluto da una sinistra che non ha argomenti. Il Pd è diventato un partito estremista, che ha bisogno di mentire, insultare e usare toni violenti come abbiamo visto da Emiliano tra gli applausi di Letta. Quello che abbiamo visto in questa campagna è irresponsabile. Se pensano di farci paura sbagliano".

Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, a Dritto e rovescio in onda stasera su Rete4, a proposito delle minacce ricevute. "Non mi sono fatta intimidire in tutta la mia vita e non comincerò adesso a farmi intimidire - ha aggiunto - né dalle scritte che compaiono in una via in cui le Br hanno già fatto un morto, né dai volantini, né dagli anarchici incappucciati che assaltano i nostri banchetti. Vado avanti per la mia strada senza paura di nessuno".

Pd: condanna ferma minacce Br a Meloni, riprovevole

"Le scritte indirizzate a Giorgia Meloni, con minacce che rievocano le Brigate Rosse e le loro efferate azioni, sono da rigettare in toto e da condannare con fermezza. Uno dei requisiti essenziali della democrazia consiste nel fatto che mai la violenza, verbale o fisica che sia, puo' diventare un elemento della politica. A nome del Partito Democratico esprimo la piu' ferma condanna di questo atto riprovevole". Cosi' Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd.

Minacce Meloni: Calenda, solidarieta' piena e incondizionata

"Solidarieta' piena e incondizionata a Giorgia Meloni per le Minacce firmate Brigate Rosse". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.