Elezioni Milano 2021, Albertini indica Fabio Minoli: "Pronto a fare il vice"

Gabriele Albertini ha spiegato che non intende candidarsi per il centrodestra a sindaco di Milano, ma è pronto a fare il vicesindaco "di una figura come quella di Fabio Minoli". In una intervista nelle pagine locali del Corriere della Sera, l'ex sindaco elenca le qualità di Minoli, attuale capo comunicazione di Bayer Italia, ex direttore relazioni esterne di Confindustria e deputato di Forza Italia dal 2001 al 2006.

"E' stato coordinatore cittadino di Fi, deputato e fondatore dei club azzurri e quindi ha anche una sensibilità politica. Ma - ha aggiunto - è anche uno che non vive di politica e quindi ha la garanzia di essere in contatto con la realtà". "Ha dimostrato di poterne fare a meno - ha sottolineato Albertini - e di poter scegliere con indipendenza. Potrebbe essere la persona giusta".

Albertini già ieri sera nella trasmissione televisiva Stasera Italia aveva indicato Minoli come potenziale candidato per il centrodestra da contrapporre al sindaco uscente Beppe Sala. Ai partiti, l'ex sindaco ha già fatto il suo nome, o per lo meno "Giancarlo Giorgetti - ha raccontato - mi ha chiesto un nome. Gli ho fatto quello di Minoli e lui ha apprezzato". "E' chiaro che loro volevano che corressi ma oggi il vecchio leone, visto che non puo' dare il cattivo esempio - ha concluso - puo' almeno dare dei consigli. come canta De Andre' e per me Minoli e' un ottimo candidato. Di lui si puo' dire quello che Salvini ha detto di me: 'Sfido chiunque a dirmi di che partito e' Albertini".

Milano: Minoli: "Lusingato endorsement Albertini. Peccato che rinunci, spero ci ripensi"

"Molto lusingato dell'endorsement": non si sbottona piu' di tanto Fabio Minoli, l'ex deputato di Forza Italia, direttore comunicazione di Bayer Italia che Gabriele Albertini ha indicato come possibile candidato a sindaco di Milano per il centrodestra. Anzi nel rifiutare di correre, l'ex sindaco ha detto che sarebbe disposto a fare il vice di Minoli. "Gabriele - sottolinea con l'ANSA l'interessato - e' stato un sindaco impareggiabile e i sondaggi attuali dimostrano che, ancora prima dell'inizio della campagna elettorale, sarebbe nuovamente eletto. Un vero peccato la sua rinuncia, e voglio ancora sperare che possa ripensarci per la nostra bella Milano . Per quanto mi riguarda sono molto lusingato dal suo endorsement".