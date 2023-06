Elezioni Molise, disastro sinistra. L'asse Conte-Schlein si conferma un flop

Elezioni Molise, batosta per la sinistra dopo la sconfitta alle Comunali

Non servono a niente le partecipazioni alle manifestazioni della Cgil, gli abbracci con Maurizio Landini e il caffè insieme a Campobasso (ma senza comizio insieme). Le elezioni regionali in Molise, ultimo test prima della pausa estiva in attesa del voto in Trentino a ottobre, dimostrano che l'asse M5S-Pd non decolla. La sconfitta è particolarmente pesante per l'ex premier Giuseppe Conte. Il candidato, Roberto Gravina (sindaco di Campobasso) ha perso nettamente contro Francesco Roberto, sindaco di Termoli appoggiato dal Centrodestra e anche da Italia viva e Azione. Il leader pentastellato puntava moltissimo su queste elezioni, si è speso di persona strappando a Elly Schlein il candidato di coalizione. Niente da fare.



Anche nel profondo Sud, e nonostante la cancellazione del reddito di cittadinanza da parte del governo Meloni, i 5 Stelle restano al palo. Un brutto segnale anche per la segretaria del Partito Democratico, dopo la recente batosta alle Comunali. "Da soli non si vince", ha detto Schlein all'ultima direzione nazionale Dem, ma nemmeno con il M5S. Certo, sul Centrodestra ha pesato anche l'effetto della morte di Silvio Berlusconi, e infatti è ottimo il risultato di lista di Forza Italia, ma il dato politico è che al momento non esiste un'alternativa alla maggioranza e all'esecutivo di Centrodestra. Nonostante le divisioni nel governo sull'Ucraina e sul Mes e il caso Santanchè, gli elettori continuano a dare la maggioranza alla coalizione che sostiene la premier. Il M5S non arriva nemmeno al 10% e il Pd ottiene un risultato decisamente modesto. La strada per costruire una vera e seria opposizione da oggi è ancora più in salita.