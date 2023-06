Elezioni Molise, Pd e M5s insieme: "patto del caffè" tra Schlein e Conte

Elezioni regionali, Schlein e Conte insieme in Molise per sostenere il candidato del Centrosinistra

Verrà definito come il “patto del caffè” l’incontro a quattro occhi tra Elly Schlein e Giuseppe Conte in un bar di Campobasso. La segretaria Pd e il leader M5S sostengono lo stesso candidato alla guida della Regione Molise, il sindaco del capoluogo di Regione Roberto Gravina, eletto con il M5S. "Il palco insieme non si riesce a fare per problemi di agenda - spiegano fonti pentastellate - e poi è una cosa che si sarebbe dovuta programmare prima, ma assolutamente non ci sono prese di distanza".

Molise: Conte, con Schlein lavoriamo in spirito di squadra

"Abbiamo pensato di rendere più efficaci i nostri interventi distribuendoli nelle tante cittadine. Schlein farà il suo intervento a Termoli, dove io sono stato ieri, e io sarò a Isernia e Campobasso. Stiamo lavorando in uno spirito di squadra", ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, a L'aria che tira estate, su La7, a proposito dell’incontro con Elly Schlein.