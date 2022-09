Elezioni politiche 2022, come vota Affaritaliani.it

Elezioni 2022, basta con le alleanze opportuniste. E con i premier supertecnici

Noi ci auguriamo che il voto del 25 settembre consegni all'Italia un governo coeso, stabile, serio e competente. Diciamo basta alle maggioranze pasticciate e raccogliticce di questi anni, eterogenee, rissose e conflittuali.

Basta alle alleanze opportuniste, forzate e innaturali, tra partiti diversi e talora addirittura concorrenti.

Basta a presidenti del Consiglio supertecnici, politicamente impotenti, calati dall'alto e non scelti democraticamente.

L'Italia ha da impegnarsi in un piano di riforme radicali, in tutti i settori della vita pubblica, finite nei cassetti da decenni a causa di rinvii sistematici e rimozioni inevitabili, figli proprio di quella eterogeneità inconcludente prodotta dalle maggioranze improvvisate alternatesi in questi ultimi vent'anni al governo del Paese.

Il centrosinistra non è riuscito a presentarsi con una coalizione e un programma condiviso.

Il centrodestra invece c'è riuscito e con ogni probabilità vincerà le elezioni.

Bene, governi allora trovando al suo interno una leadership condivisa che dia luogo a una premiership forte.

I partiti del centrodestra governano da anni insieme negli enti locali. Hanno perciò l'esperienza e gli uomini in grado di assumersi la responsabilita' di guidare con serietà il Paese in un momento per molti aspetti drammatico.

La sinistra stia ferma un giro con una benefica astinenza dal potere, si lecchi le ferite, rimedi a suoi errori, faccia l'opposizione con serietà e responsabilità e si prepari, in tal modo, a proporsi come alternativa di governo al centrodestra nel 2027.