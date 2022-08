Elezioni politiche 2022, nasce la "gamba moderata" nel Cdx con Lupi e Toti

Elezioni politiche 2022, Lupi e Toti: "La sfida è superare il 3%"

Contrassegno elettorale blu e arancione, con inscritti i simboli dei due partiti e i loro nomi. Maurizio Lupi e Giovanni Toti uniscono le forze per dar vita a una lista da presentare alle elezioni. L'obiettivo e' costruire una "gamba moderata" del centrodestra che abbia come ispirazione, non l'agenda, ma il "metodo Draghi". E superare la soglia di sbarramento del 3% alle politiche, per far valere la voce della "responsabilita'" e della "concretezza" all'interno della coalizione favorita nei sondaggi. "Non e' solamente la presentazione del simbolo ma il rafforzamento di una proposta politica nel centrodestra", scandisce Lupi, durante la conferenza stampa di presentazione del simbolo. "La scelta di unirci e' la scelta di chi vuole dire che i moderati del centrodestra ci sono: ci sono con forze e ci saranno nel governo che il centrodestra fara'".

"Stiamo lavorando al programma del centrodestra e a una divisione dei collegi con il criterio della rappresentanza ma anche del rispetto della storia di ognuno", continua il presidente di Noi con l'Italia. "Il 25 settembre c'e' un voto importante per il governo del Paese e per la storia del centrodestra: il nostro obiettivo e' rendere indispensabile il pilastro dei moderati nel futuro governo", prosegue Lupi. "Chi dice che l'agenda Draghi diventa l'agenda di tutti noi, cerca di abbindolare. Non puo' esserlo trattandosi di un goveno di unita' nazionale. Credo che quello che dobbiamo imparare sia il metodo Draghi - obietta - che segna un confine da cui la politica non puo' tornare indietro: concretezza, serieta' e responsabilita'". "Oggi inizia una sfida elettorale, e siamo aperti ad altri eventuali amici che volessero aggregarsi". "Siamo qua perche' io ritengo il centrodestra l'unica coalizione in grado di realizzare davvero il programma in cui credo davvero", spiega, dal canto suo, Toti.

"Dall'altra parte anche oggi vedo continua lite. Arriveranno a mettere i veti anche a loro stessi. Ormai manca l'espulsione di Calenda da parte di Caldenda medesimo", attacca. "La concretezza del governo e' il patrimonio che portiamo al centrodestra. Questa lista credo faccia un gran bene anche al centrodestra. L'abbiamo messa insieme in un paio di giorni - riconosce -. Questa e' una alleanza aperta a tutti coloro che vogliono dare un contributo. Nasce per fare piu' del tre per cento, per restare insieme nel prossimo Parlamento, un polo moderato che vuole dare un apporto nella prossima legislatura. Supereremo tutte le soglie di sbarramento entreremo nel prossimo Parlamento, non solo con i collegi uninominali". A chi chiede se sono confermati alla lista gli undici collegi uninominali attribuiti ai centristi dall'accordo tra i leader del centrodestra, Lupi risponde: "Gli undici collegi rappresentavano Noi con l'Italia e Coraggio Italia, ora stiamo lavorando" per il riconoscimento anche di Italia al centro.

"Quale che sia il numero dei collegi sono convinto che gliene faremo guadagnare di piu'", aggiunge Toti. "Nel caso in cui Coraggio Italia decidesse di unirsi a noi, le porta sarebbere, non aperte, ma spalancate a Luigi Brugnaro, che e' ottimo sindaco", risponde il governatore ligure. "Se invece Luigi facesse cose diverse, resterebbe un cugino", aggiunge. Nel contrassegno elettorale, il simbolo di NcI e' il primo, lievemente piu' in evidenza, sotto quello di Iac. A chi gli chiede il motivo di questa scelta, Toti risponde: "Intanto, Lupi e' l'unico candidato in Parlamento, io governo una Regione e resto a farlo". "Poi - continua - Noi con l'Italia ha storia piu' antica e, se siamo qui, senza raccogliere le firme, lo dobbiamo a loro. Lo trovo equilibrato".