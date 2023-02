Elezioni regionali, exit alle 15 di lunedì. Intanto gli ultimi rumor dicono...

Appena chiusi i seggi Affaritaliani.it pubblicherà gli exit poll realizzati in esclusiva per il nostro giornale da Lab21.01 di Roberto Baldassari



Ci siamo, i cittadini di Lazio e Lombardia stanno votando per rinnovare i consigli regionali e per scegliere il nuovo Governatore. Urne aperte fino a lunedì alle ore 15, poi al via lo scrutinio. Vince chi prende un voto in più, nessun ballottaggio. Appena chiusi i seggi Affaritaliani.it pubblicherà gli exit poll realizzati in esclusiva per il nostro giornale da Lab21.01 di Roberto Baldassari.

Affaritaliani.it ha cercato anche nelle ultime ore di capire qual è il sentiment tra i partiti, nelle principali forze politiche. Il Centrodestra è convinto di riconfermarsi in Lombardia con Attilio Fontana e di conquistare il Lazio con Francesco Rocca, grazie soprattutto alle divisioni nel fronte delle opposizioni.

Tra i partiti della maggioranza di governo Fratelli d'Italia è sicura di fare il botto con la speranza di superare il 30% sia in Lombardia sia nel Lazio confermandosi nettamente il primo partito e migliorando forse anche il dato delle Politiche del 25 settembre 2022. Nel Lazio l'impressione è quella di un testa a testa tra Forza Italia e la Lega con gli azzurri leggermente più ottimisti, comunque attorno ai valori delle Politiche (5-6%). In Lombardia la Lega punta come obiettivo minimo a confermare il 13,3% delle elezioni per il Parlamento anche se la speranza è quella di recuperare qualcosa. Qualche preoccupazione in Forza Italia.

Nelle opposizioni il Pd teme in entrambe le regioni di restare sotto il 20% con un arretramento rispetto al dato delle Politiche, non proprio un bel risultato (sarebbe) in vista delle primarie soprattutto per Stefano Bonaccini. Cauto ottimismo in Azione-Italia Viva che sogna la doppia cifra sia in Lombardia sia nel Lazio. Il Movimento 5 Stelle sogna il sorpasso sul Pd nel Lazio mentre in Lombardia le aspettative sono più modeste ma comunque di un risultato soddisfacente e, considerando che siamo al Nord, accettabile.