Elezioni Molise, il Centrosinistra tenta il colpaccio nell'Ohio d'Italia

MOLISE, 3 SEZIONI SCRUTINATE SU 393, PRIMI DATI ROBERTI (CSD) DAVANTI A GRAVINA (PD-M5S)

Lo spoglio dei voti nella Regione Molise sembra andare a rilento. Secondo i dati della Regione sono state scrutinate 3 sezioni su un totale di 393, con 21 schede non valide e 17 schede bianche. Secondo i primissimi dati il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione, Francesco Roberti (131 voti - 77,06%) sarebbe in vantaggio su Roberto Gravina, sostenuto da alleanza tra Pd e M5S (38 voti- 22,35%).

Elezioni regionali Molise 2023

Si sono chiuse alle 15 le urne per le elezioni in Molise. Chiusi i seggi, inizierà lo spoglio delle schede da cui uscirà, nel pomeriggio, il nome del nuovo governatore.

La Regione comunica i dati dell'affluenza delle 393 sezioni in 136 comuni: i votanti sono 157.024 su 327.805 aventi diritto, pari cioè al 47,94%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2018 (52,17%).

Tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (sei liste), Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto dal centrodestra (sette liste) e infine Emilio Izzo, sostenuto dalla lista civica 'Io non voto i soliti noti'.

Da molti sondaggisti il Molise è stata ribattezzato come l'Ohio d'Italia, cioè quello stato americano che dà la tendenza generale di come andranno le elezioni presidenziali. Di solito, ovviamente non è una legge indiscutibile, ma semplicemente un campione di riferimento, il candidato presidenziale che vince in Ohio si prende la Casa Bianca.

In Italia, fatte le debite proporzioni, il Centrodestra è saldamente al governo e le elezioni politiche si terranno, calendario alla mano, nel 2027.