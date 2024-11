Elezioni Regionali Umbria: risultati in diretta. Chi vince tra Tesei e Proietti

Elezioni Regionali Umbria: Tesei-Proietti risultati in tempo reale

Grande attesa in Umbria per il voto delle Elezioni Regionali di domenica 17 e lunedì 18. Se infatti fino a due mesi fa il centrosinistra sembrava nettamente in vantaggio i sondaggi delle ultime settimane vedono Donatella Tesei, l'attuale governatore, in vantaggio per quello che sarebbe uno storico bis per il centrodestra. Ma il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, candidata del centrosinistra, crede nel successo.

I sondaggi danno Tesei attorno al 49%, quasi due punti in più della sua rivale. Risultato quindi in bilico che si giocherà sembra all'ultimo voto.

Si vota domenica 17 dalle 7 alle 23 e lunedì 18 dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi comincerà lo spoglio ed affaritaliani.it renderà noti i propri "sentiment" oltre ad exit poll, seguite dalle prime proiezioni fino ai risultati dello scrutinio in tempo reale.