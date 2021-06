Elezioni Roma 2021 sondaggi (riservati), Meloni ottimista. Ecco i numeri

Sondaggi elezioni comunali Roma. Ancora non ci sono sondaggi ufficiali, almeno recenti, sul voto nella Capitale di ottobre, ma all'indomani dell'ufficializzazione al tavolo del Centrodestra della candidatura a sindaco di Enrico Michetti c'è molto ottimismo in Fratelli d'Italia.



Nel partito di Giorgia Meloni sono convinti, stando a recenti rilevazioni interne, che Michetti possa arrivare in testa al primo turno, oltre il 40%, e giocarsela con buone possibilità di vittoria al balottaggio, chiunque sia l'avversario. Tra i partiti, a Roma, Fratelli d'Italia sarebbe in testa con il 23-25%, lotta per la seconda posizione poco sotto il 20% tra Pd e Movimento 5 Stelle, Lega intorno al 14-15% e Forza Italia non oltre il 4-5%.