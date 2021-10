Elezioni Roma, bufera su Michetti per un vecchio articolo sulla Shoah

E' bufera su Enrico Michetti per un articolo scritto sul sito di Radio Radio nel febbraio 2020 intitolato 'Buonisti per caso o per interesse?' riguardante la Shoah. "Ogni anno si girano e si finanziano 40 film sulla Shoah, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell'orrenda persecuzione. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Ma mi chiedo perche' la stessa pieta' e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, negli eccidi di massa che ancora insanguinano il pianeta. Forse perche' non possedevano banche e non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta", le parole scritte dal candidato sindaco di Roma del centrodestra, opinionista da anni su Radio Radio.

Bufera su Michetti per articolo su Shoah, lui "fu disumanità"

A ritrovare il vecchio articolo il Manifesto, che ne ripubblica oggi il contenuto. Parole che potrebbero trasformarsi in una emorragia di voti per la campagna elettorale in vista del ballottaggio del 17/18 ottobre per il Campidoglio contro Roberto Gualtieri del centrosinistra. Visto che Michetti nei mesi scorsi si e' dovuto difendere anche dalle accuse di posizioni critiche sui vaccini anti Covid (a cui si e' sottoposto), proprio in relazione ad alcune frasi che, quando ancora non era candidato, aveva pronunciato in radio. Michetti si difende: "La Shoah e' stata unica nella sua disumanita' contro uomini e donne che non avevano nessuna colpa, il punto piu' basso della storia. Ci vuole la massima vigilanza e unita' di tutti contro ogni forma di antisemitismo affinche' quello che e' accaduto non si ripeta mai piu', nemmeno sotto altre vesti". E prosegue: "Ricordare altre tragedie della storia non aggiunge o toglie nulla all'Olocausto che rappresenta un unicum che ci deve aiutare a riflettere ed agire contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Bisogna puntare sull'educazione alla memoria". Attacca Alessandro Onorato, coordinatore della lista civica per Gualtieri: "Le frasi del candidato della destra Enrico Michetti sugli ebrei e riportate in un articolo sul sito di Radio Radio sono vergognose. Continuare a fare distinzioni tra chi venne perseguitato, legare il popolo ebraico alle lobby o alle banche e' un vecchio cliche' a cui la destra continua a strizzare l'occhio". Molto critico anche Carlo Calenda, giunto terzo al primo turno delle comunali per il Campidoglio: "Questo 'articolo' di Enrico Michetti e' molto piu' grave delle solite stupidaggini su Roma e del programma inesistente o copiato. Ripetere i luoghi comuni dell'antisemitismo non e' tollerabile".