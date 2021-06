Elezioni Roma, Lega: "Michetti uno dei nomi più importanti. Forza Italia..."

Matteo Salvini incontrera' domani mattina Enrico Michetti, nella rosa dei candidati del centrodestra alla carica di sindaco di Roma. E' quanto si apprende da fonti parlamentari del centrodestra. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari di centrodestra, il segretario leghista avrebbe gia' visto o sentito Simonetta Matone, possibile candidata a Roma. E ha in programma per domani mattina un faccia a faccia con Enrico Michetti, l'altro nome, sostenuto da Fratelli d'Italia, che potrebbe correre per il Campidoglio. Da domani pomeriggio, poi, Salvini fara' rientro a Milano e potrebbe incontrare altri possibili candidati nel capoluogo lombardo.

"Quello di Enrico Michetti è uno dei nomi importanti che abbiamo in campo per la Capitale. La discussione è aperta all'interno della coalizione con Forza Italia che sostiene in particolare la candidatura di Simonetta Matone, che dal nostro punto di vista è altrettanto valida. Vediamo gli sviluppi nelle prossime ora per arrivare alla soluzione. Ho anche incontrato personalmente Michetti ed è certamente preparato dal punto di vista amministrativo". Così il coordinatore della Lega nel Lazio Claudio Durigon, intervistato da Affaritaliani.it sulla scelta del Centrodestra del candidato sindaco a Roma. Quindi nel tavolo dei leader di martedì prossimo arriverà finalmente la decisione ufficiale? "Penso proprio di sì, ormai siamo arrivati al limite massimo temporale per scegliere".



Il sottosegretario al ministero dell'Economia conferma che la coalizione sta optando per un nome civico e non un politico. "Gasparri (proposto da Forza Italia, ndr) è sicuramente una persona importante su Roma, ma il Centrodestra sta scegliendo di puntare su candidati di area", come nel caso di Michetti che è un civico di area Fratelli d'Italia. Quanto alla competizione interna tra la lista della Lega e quella di Fratelli d'Italia, Durigon afferma: "Non temiamo nulla" - rispondendo dell'ipotesi sorpasso - "l'importante è che il Centrodestra prenda più voti della coalizione del Pd, visto che Raggi Movimento 5 Stelle non saranno certo un problema considerando il disastro dell'amministrazione uscente. Le percentuali le lascio ai sondaggisti, so che saremo in grado di dare una risposta al cambiamento come chiedono i romani". E infine un pronostico importante: "Sono convinto che vinceremo al primo turno, non ci sarà bisogno del ballottaggio. E vinceremo sia se il candidato sarà Michetti sia se sarà Matone", conclude il leader della Lega nel Lazio.