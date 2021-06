Elezioni Roma sondaggio: Cdx in testa, al ballottaggio... Choc Conte per Raggi

Cresce l'ottimismo in Fratelli d'Italia in vista delle elezioni comunali a Roma. L'ultimo sondaggio sulla Capitale, riferiscono ambienti del partito di Giorgia Meloni, vede Enrico Michetti saldamente in testa al primo turno con una forchetta compresa tra il 36,5 e il 40%. Interessante la lotta per il secondo posto. Secondo le rilevazioni informali, che sono sul tavolo dei dirigenti del Centrodestra, la partita sarebbe apertissima: Roberto Gualtieri, Virginia Raggi e Carlo Calenda si attesterebbe in un range tra il 17 e il 23% con oscillazioni che variano da settimana a settimana e che rendono molto difficile una previsione. Per quanto riguarda l'esito del ballottaggio, spiegano sempre da FdI, Michetti vincerebbe senza grossi problemi contro Raggi, mentre la sfida sarebbe apertissima ("ce la giochiamo") con Gualtieri. Nel caso in cui, invece, al secondo turno arrivasse Calenda, la vittoria del leader di Azione sarebbe molto probabile e la partita per il Centrodestra difficilissima.

Quanto alle forze politiche, è lotta aperta tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico per chi sarà il primo partito della Capitale. Entrambe le forze politiche vengono date tra il 21 e il 25%. Staccati i 5 Stelle intorno al 18-22%, poi la Lega sopra (non di molto) il 10% e Forza Italia inchiodata al 4%. Molto interessante, riferiscono ambienti di FdI, il dato sul M5S. Con un impegno diretto di Giuseppe Conte Raggi si gioca la possibilità di andare al ballottaggio e la lista dei pentastellati vale attorno al 20%. Se l'ex presidente del Consiglio si sfilasse, lasciando i 5 Stelle, la sindaca uscente e la liste grillina scenderebbe non oltre il 12-13% e fuori dai giochi per il ballottaggio.