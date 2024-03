Elezioni Sardegna, Alessandra Todde è la nuova presidente. Poi la smentita dalla Corte d'Appello...

Prima la proclamazione, poi la smentita. Tutto è accaduto nel pomeriggio.

"La Corte d'Appello di Cagliari ha proclamato ufficialmente l'elezione dei 60 consiglieri regionali della Sardegna. Alessandra Todde è ufficialmente la prima donna presidente della Regione con 3.061 preferenze in più del candidato di centrodestra Paolo Truzzu", questa la notizia uscita. Poi la nota della Corte d'Appello: "Si comunica che operazioni di conteggio per l'attribuzione dei seggi su base regionale e circoscrizionale finalizzate alla proclamazione del Presidente e dei consiglieri sono tutt'ora in corso. Pertanto, il presente comunicato smentisce categoricamente qualsiasi informazione relativa al'avvenuta conclusione delle suindicate operazioni".