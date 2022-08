Elezioni, Centrodestra trionfa. Maggioranza schiacciante. I seggi. Esclusivo

Centrodestra, al Senato maggioranza ancora più netta che alla Camera



Maggioranza assoluta per il Centrodestra in entrambi i rami del Parlamento, ancora più netta al Senato che alla Camera. E' quanto emerge dall'elaborazione YouTrend per Affaritaliani.it del 19 agosto sulla base della Supermedia dei sondaggi politici.



Centrosinistra lontanissimo e Movimento 5 Stelle al momento davanti al Terzo Polo Calenda-Renzi.





Elaborazione YouTrend per Affaritaliani.it del 19 agosto

sulla base della Supermedia dei sondaggi politici



L'elaborazione è prodotta sulla base della Supermedia YouTrend dei sondaggi politici di istituti selezionati e secondo la distribuzione dei risultati storici delle elezioni Politiche ed Europee sui collegi uninominali e plurinominali del Rosatellum. In questo modo viene calcolata la tendenza in ciascun collegio uninominale e plurinominale e il numero di seggi contendibili, cioè quelli che possono essere vinti da più di una coalizione nella situazione nazionale odierna