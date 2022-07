Elezioni, si vota davvero! Scegli il tuo partito e controlla i risultati

Governo Draghi a casa, urne aperte su Affaritaliani.it



E' fatta. Si va al voto. La data più probabile per le prossime elezioni politiche, le prime in autunno nella storia della Repubblica italiana, è il 2 ottobre. Sarà una campagna elettorale breve ed estiva, anche se i partiti sono da mesi in campagna elettorale. Ora si apre la partita delle alleanze, complicata soprattutto per il Pd, della composizione delle liste e dei programmi. Poi parola agli italiani.

