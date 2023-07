Elezioni Spagna, la strategia anti Vox non paga: Feijòo perde la sua scommessa

Elezioni in Spagna, Albert Nunez Fejioo dovrebbe fare autocritica sul deludente risultato del partito di Dx Vox. Ecco perchè

Il contrasto tra i due principali protagonisti di questa tornata elettorale spagnola è stridente ed evidente. Emblematiche le rispettive apparizioni di fronte ai propri sostenitori, nella notte madrilena, dopo che il risultato del voto era ormai definitivo. Il premier Pedro Sánchez, consapevole di avere evitato una sconfitta sonora come tutti i sondaggi pronosticavano, esultante come se avesse stravinto. Feijòo, leader dei popolari, consapevole forse di avere sprecato l'occasione della vita, nervoso e tirato in volto come se avesse perso.

E’ tutto in questo paradosso il senso di una elezione, che sostanzialmente ha consegnato al paese una situazione di stallo, da cui non sarà affatto semplice uscirne. I popolari hanno certamente vinto, registrando un risultato ben superiore alle elezioni del 2019, ma non hanno stravinto come invece tutti i sondaggi della vigilia e il risultato delle amministrative, sembravano indicare.

Il leader popolare, una volta conosciuto il risultato, che ha indicato il suo partito come vincitore delle elezioni con 136 seggi (47 in più del 2019), ha reclamato il diritto e dovere di provare a formare un governo, ma considerando il risultato deludente del partito di destra Vox, appare un'impresa davvero disperata.