Spagna, "lunga e cordiale" telefonata Meloni-leader Vox dopo il voto

C'è stata una telefonata tra Giorgia Meloni e il leader di Vox, Santiago Abascal, dopo il voto alle elezioni politiche in Spagna.



A quanto spiegano fonti qualificate, la chiacchierata, che sarebbe stata lunga e cordiale, è servita a commentare i risultati delle urne, non solo in quanto amici ma anche per il ruolo che Meloni ricopre come presidente dei conservatori europei a cui la stessa Vox appartiene.