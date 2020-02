Elezioni Toscana sondaggio: clamoroso sorpasso. Ecco chi rischia la batosta

Elezioni regionali Toscana sondaggio.

Clamorosa indiscrezione in vista delle elezioni regionali in Toscana di primavera. Stando a un sondaggio interno di area Centrodestra, alla fine potrebbe non ripetersi quanto accaduto il 26 gennaio scorso in Emilia Romagna.

A livello di coalizioni e di partiti, infatti, secondo i dati della rilevazione interna al Centrodestra, la somma di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e liste minori sarebbe avanti di un punto sull'alleanza tra Pd, Italia Viva e altri.

Centrosinistra vincente in maniera abbastanza netta (non nettissima) a Firenze e provincia, ma Centrodestra avanti nelle province, soprattutto a Massa Carrara, Pisa, Livorno e Prato. Meno ad Arezzo, Grosseto e Siena.

Insomma, la sfida delle elezioni in Toscana si preannuncia all'ultimo voto con possibili colpi di scena. Che la spallata mancata da Bologna a gennaio arrivi a maggio/giugno da Firenze?