Elly Schlein sempre più star dei meme: la satira in rete sulla segretaria Dem

Quando la satira passa dalla rete: i meme più divertenti su Elly Schlein

Tra le innumerevoli pagine social che fanno satira sui vari personaggi politici del momento spicca, sopra tutti, il volto di una new entry: Elly Schlein, la nuova segretaria del Partito Democratico. Da quando la 37enne ha vinto le elezioni primarie del Pd, il 26 febbraio scorso, in rete si sono scatenate molte vignette che ironizzano non solo sulle competenze politiche ma anche e soprattutto sull'aspetto fisico della Schlein. Tra queste, oltre alle caricature, anche tanti paragoni con altri personaggi pubblici.

Elly Schlein



Una delle somiglianze che ha letteralmente impazzato sul web è quella che vede la leader dem paragonata a Pippo Franco, attore e comico volto storico del Bagaglino. A poche ore dalla elezione della Schlein alle primarie, infatti, su Twitter è finito in tendenza l'hashtag #pippofranco, secondo cui la somiglianza con l'attore sarebbe lampante. Da lì, sui social hanno iniziato a girare i fotomontaggi più fantasiosi, realizzati con più o meno accuratezza, ricondivisi da centinaia di utenti. Non mancano anche i riferimenti a personaggi del cinema, o a casi di cronaca recenti, come quello dell'orsa Jj4.

Elly Schlein





Tuttavia, ci sono anche dei meme che oltrepassano i confini - sempre più labili - della satira, e sfociano nel bodyshaming, ovvero nell'attacco che passa tramite l'aspetto fisico di una persona. E sulla Schlein non si contano le vignette online di questo tipo, che puntano a renderla quanto mai sgraziata, tramite l'enfatizzazione di una (presunta) scarsa avvenenza. Sulla carta stampata invece - che una volta aveva la prerogativa sul diritto di satira - ne è esempio la chiacchierata vignetta de Il Fatto Quotidiano, quando il 13 marzo scorso è apparsa in prima pagina una caricatura della Schlein con il naso adunco in primo piano e le fattezze esageratamente marcate. Di questo passo, dunque, pare proprio che i meme non siano più una moda passeggera. Anzi, sembrano destinati quasi a segnare la carriera di chiunque voglia addentrarsi in un ruolo ististuzionale.