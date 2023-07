Elly Schlein: "Salario minimo? Sotto i 9 € l'ora è sfruttamento, non è legale"

Elly Schlein: "Salario minimo? Pronti ad una raccolta firme. Il 75% degli italiani è d'accordo con noi"

Continua la battaglia delle opposizioni sul salario minimo. La segretaria del Pd insiste perchè questo provvedimento venga calendarizzato dal governo Meloni. Per Schlein la misura è cruciale e non perde occasione per ribadirlo. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Schlein assicura che anche se il provvedimento verrà bocciato in parlamento il partito avvierà una raccolta firme in tutto il paese. Anche perché il 75% degli italiani è favorevole. "È inaccettabile che la destra volti la faccia da un'altra parte. Il salario minimo è una misura su cui le opposizioni hanno unito le forze per chiedere che non si scenda sotto i 9 euro l’ora. Altrimenti è sfruttamento e non può essere legale".

Schlein critica la maggioranza e il governo Meloni: "L’emendamento soppressivo - prosegue Schlein al Corriere - non è un dispetto a noi. Vuol dire calpestare i diritti di tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che, dai dati Istat, sono poveri anche se lavorano". la segretaria dei dem affronta anche la questione delle alleanze in vista delle Europee. "Alternativa alla destra da costruire con Conte e il M5s? A me ora interessa rilanciare il Pd".