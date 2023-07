Salario minimo, Cgil e Uil in campo. Autunno caldo. Inside

Schlein e Conte insieme ai sindacati in autunno sul salario minimo

Non passa giorno che Elly Schlein rilanci con forza la battaglia per salario minimo, dopo che le opposizioni hanno presentato la proposta di legge in Parlamento (già bocciata dalla maggioranza di Centrodestra). La segretaria del Pd ha visto tutti gli ultimi sondaggi e sa perfettamente che la maggioranza degli italiani è d'accordo. Al momento però dal governo continuano a rispondere picche e almeno fino alla pausa estiva non accadrà nulla.



Ma attenzione, perché - ragionano i Dem - in autunno potrebbe succedere qualcosa di molto forte, dal punto di vista politico e sociale. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Cgil e Uil (la Cisl è più fredda su questo argomento) potrebbe lanciare una campagna di piazza al fianco di Pd e Movimento 5 Stelle a favore del salario minimo. Cgil e Uil insieme rappresentano circa dieci milioni di lavoratori ovvero una forza d'urto non da poco che potrebbe incidere sulle scelte del Parlamento e della maggioranza.