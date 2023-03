Emergenza migranti, Bruxelles apre all'Italia. Meloni sente Scholz

Meloni sente Scholz, focus su migranti e armi. L'analisi

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, in preparazione del Consiglio Europeo del 23-24 marzo. Trenta minuti di colloquio 'cordiale', in cui sono stati affrontati i temi principali della riunione che si svolgerà a Bruxelles: "La priorità da parte del Consiglio Europeo di dare un ulteriore segnale di sostegno all'Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio Europeo di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti UE appropriati", spiega un comunicato di Palazzo Chigi. Prima della telefonata con il cancelliere tedesco, la premier Meloni ha avuto un briefing con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulla questione immigrazione