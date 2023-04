Enrica Chicchio e i "lutti sentimentali": ecco chi è l'armocromista di Schlein

Enrica Chicchio, la consulente d’immagine della segretaria dem Schlein

L’intervista rilasciata da Elly Schlein a Vogue Italia ha svelato il nome di chi c’è dietro alla nuova svolta della segretaria Pd in fatto di stile. Si tratta di Enrica Chicchio, professione: personal shopper e consulente di immagine, come riporta lei stessa nella bio di presentazione sui canali social.

Chicchio è originaria di Cividale del Friuli, ma vive a Bologna da tempo. In un’intervista del 2019 rilasciata al blog Extraordinary people aveva infatti raccontato di essere partita dalla provincia di Udine a 18 anni: “Vivere in un ambiente ricco di stimoli è fondamentale, ma è anche vero che se non stai bene dentro, non stai bene da nessuna parte”. Dopo aver lavorato per circa 15 anni nel settore dell’arte contemporanea, oggi la consulente d’immagine della Schlein ha 42 anni ed è una professionista affermata; posto che, dopo la rivelazione “boost” della segretaria dem, la richiesta dei suoi servizi - tra i 140 e i 400 euro a quanto ha dichiarato a Repubblica - non potrà che schizzare alle stelle.