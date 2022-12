Esercizio provvisorio: che cos'è? Come funziona? Quali i rischi per l'Italia

Esercizio provvisorio, il rischio è concreto



Con l'arrivo in Parlamento della Legge di Bilancio, in aula a Montecitorio, il 20 dicembre i tempi sono strettissimi per l'approvazione entro fine anno della manovra. Pena l'esercizio provvisorio, che ogni governo cerca di scongiurare. Ma che cos’è l’esercizio provvisorio e quali sono i rischi?

In caso di mancata approvazione della manovra entro il 31 dicembre, scatta una misura eccezionale che prende il nome di “esercizio provvisorio”, durante la quale non si possono adottare variazioni di bilancio ma, al contrario, ci si deve limitare e gestire le operazioni di ordinaria amministrazione.

Questo potrebbe causare il collasso economico e la perdita di affidabilità dell’Italia per gli investitori stranieri e i vertici Ue.

Se il Parlamento non riuscisse a rispettare le tempistiche stabilite dalla legge, entrerebbe in vigore l’articolo 81 della Costituzione che prevede “l’esercizio provvisorio di bilancio” per un arco temporale limitato.

Durante l’esercizio provvisorio, il governo è autorizzato ad applicare la manovra - senza approvazione - con delle pesanti limitazioni:

le spese sono ammesse soltanto in misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio (1/12 se è un mese, 2/12 se è due mesi, 3/12 o 4/12 e così via);le spese obbligatorie ed urgenti sono ammesse senza limitazioni.

La durata dell’esercizio provvisorio di bilancio cambia da situazione a situazione. La legge, tuttavia, ne fissa il limite massimo: