Ettore Sequi, dalla Farnesina alla Sace: Di Maio lo piazza alla vicepresidenza

Francesco Sequi, da ex capo di gabinetto del ministro degli Esteri a vicepresidente della Sace

Ettore Francesco Sequi è il nuovo vicepresidente della Sace, società di garanzie sui crediti delle imprese, appena tornata sotto l’ala del Tesoro. Luigi Di Maio piazza così l’ambasciatore (ex capo di gabinetto del ministro degli Esteri), già nominato segretario generale della Farnesina dopo il passaggio di Elisabetta Belloni al Dis (la prima donna alla guida di una struttura dell’intelligence), tra le poltrone più ambite dei diplomatici. La nomina, secondo quanto apprende l’Ansa, sarebbe avvenuta nel corso del consiglio di amministrazione della società lo scorso martedì.

Sace, chi è Ettore Sequi

Entrato in carriera diplomatica nel 1985, Sequi ha prestato i suoi primi incarichi all'estero a Teheran, New York e Tirana. Nel 2004 viene nominato ambasciatore d'Italia a Kabul. Nel 2010 presta servizio presso l'Unione Europea in qualità di rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan e il Pakistan con titolo di ambasciatore e nel 2011 è distaccato presso il Seae con la funzione di capo delegazione Ue Albania in Tirana.

Nel 2015 viene nominato ambasciatore d'Italia a Pechino. Nel settembre 2019 torna alla Farnesina come capo di gabinetto del ministro Luigi Di Maio nel governo Conte bis. Il 12 maggio 2021 viene nominato dal governo Draghi nuovo segretario generale del Ministero degli affari esteri. Nel corso della sua carriera Sequi svolto le funzioni di Capo di Gabinetto per i Ministri Federica Mogherini, Paolo Gentiloni e Luigi Di Maio.

Leggi anche: