Euro al collasso. In Italia disastro economico e sociale. Lo dimostra Draghi

Accerchiamento del continente europeo da parte di Russia, Cina ed i loro alleati, ed anche dai finti alleati degli Stati Uniti



Di Marco Rizzo, candidato alla presidenza della Provincia autonoma del Trentino per Democrazia Sovrana Popolare



Che succede all’Unione Europea?

La situazione è molto complicata, perché i contorni geopolitici intorno all’euro stanno cambiando velocemente verso una direzione che fa intravedere sempre più in modo chiaro un accerchiamento del continente europeo da parte di Russia, Cina ed i loro alleati, ed anche dai finti alleati degli Stati Uniti, le cui posizioni in tema di austerità fiscale ed interventismo militare sono ben diverse da una volta.

Il processo di dedollarizzazione già messo in atto da parte dei BRICS, preoccupa certamente il governo americano; ma spaventa di più Mario Draghi, pienamente cosciente che, pur se ce lo hanno tenuto nascosto, l’unione monetaria europea, non potrà resistere alla scossa proveniente dall’abbandono delle riserve in euro da parte del resto del pianeta. Con queste classi dirigenti dell’Europa, di “destra” e di “sinistra”, così come anche in Italia, siamo destinati a finire nel disastro economico e sociale. Iscriviti alla newsletter