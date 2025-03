L'Europa si riarma, Carlo Calenda replica al "vaffa" di Santoro: “Che eleganza”

Al Michele Santoro che non t'aspetti e al suo vaffa spedito ai leader dei partiti con un supervaffa diretto a Carlo Calenda, arriva la prima replica ed è proprio del leader di Azione che commenta: “Che eleganza”.

"Uno che combatte e manifesta col culo degli altri"

Incalzato da affaritaliani.it, anche perché Calenda è stato definito da Santoro, prendendo in prestito un'allocuzione del romanesco “estremo”, “uno che non solo combatte ma manifesta col culo degli altri”, aggiunge sul tema delle spese del Comune di Roma: “Ho già stigmatizzato da giorni l’uso dei soldi comunali per una piazza che era comunque politica”.