Europee, Meloni capolista in tutta Italia. L'annuncio il 28 aprile a Pescara

Europee, confermata l'anticipazione di Affaritaliani.it

Affaritaliani.it lo aveva scritto prima di tutti. Era l'8 febbraio di quest'anno (vedi box a lato) e nonostante le ufficiose smentite ora arrivano le conferme dai massimi livelli di Fratelli d'Italia, anche se la notizia non è ancora ufficiale al 100%. Giorgia Meloni si candiderà capolista di Fratelli d'Italia alle elezioni europee dell'8-9 giugno in tutta Italia e l'annuncio lo farà il 28 aprile a Pescara, alla conferenza programmatica di FdI. Dopo Pasqua, aprile, esattamente come aveva scritto Affaritaliani.it all'inizio di febbraio.

L'obiettivo è quello di ottenere il massimo dei voti, di risalire nei sondaggi e di migliorare il 26% delle Politiche del 2022. L'obiettivo personale è quello di 1,5 milioni di preferenze per dare un segnale di forza sia interno, verso gli alleati di governo, sia in Europa in vista degli equilibri della prossima Commissione europea. Anche se all'interno di FdI molti davano per certa la candidatura della presidente del Consiglio, lo scenario ora cambia radicalmente. Quasi certamente anche Antonio Tajani si candiderà capolista di Forza Italia, mentre Matteo Salvini non cambierà idea e il capolista della Lega in tutta Italia sarà il generale Roberto Vannacci.