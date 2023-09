Ue, da Salvini attacco a Gentiloni: "Sembra un commissario straniero"

Salvini: "Il commissario europeo italiano sembra straniero"

"In questo periodo ho avuto l'impressione di avere un commissario europeo che giocava con la maglietta di un'altra nazionale. Più che dare suggerimenti, elevava lamenti e critiche". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo a Roma a un convegno di Acea. L'unico esponente italiano nell'esecutivo Ue è quello agli affari economici e monetari Paolo Gentiloni.

Europee, Salvini: "Abbassare la soglia di sbarramento? La Legge non si cambia"

"La legge è questa e non cambia, si voterà il prossimo giugno e non è serio cambiare la legge elettorale per le Europee un anno prima delle elezioni. L'ultima delle preoccupazioni mie, della Lega e del governo è cambiarla, per fare piu' confusione. Quella è e quella rimane". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, a Rtl 102.5. "Leggevo su qualche giornale che staremmo parlando della legge elettorale per le elezioni Europee, ma figurati se con tutti i problemi che abbiamo da risolvere abbiamo tempo da perdere o da dedicare alla legge elettorale per le Europee, alle soglie di sbarramento, pura fantasia".

Europee, Lollobrigida: "non c'è proposta di modifica sbarramento"

"Non esiste alcuna proposta depositata o discussa nell'ambito della maggioranza che preveda modifiche della soglia di sbarramento per le elezioni Europee". Lo dichiara il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Le illazioni giornalistiche su presunti dossier sono prive di fondamento. L'agitazione isterica di alcuni opinionisti risulta non solo ingiustificata, ma ne qualifica anche la incapacità di approfondimento e doverosa verifica delle notizie. Infine stupisce che alcuni, anche nel centrodestra, commentino notizie infondate probabilmente diffuse solo al fine di divaricare una maggioranza coesa come non mai".

Europee, ipotesi listone tra FI e IV: "Impossibile, due famiglie politiche diverse". Rumors su Moratti in lista Centro