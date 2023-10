Europee, Vendola si candida: è pronto a togliere i voti a Decaro. Ecco perchè

Europee, Vendola rovina i piani di Decaro. Le mosse coinvolgono il comune di Bari

In Puglia la corsa per le prossime europee rischia di coinvolgere anche il comune di Bari. La novità è legata alla nuova discesa in campo di Nichi Vendola, un nome forte messo in campo da Verdi e Sinistra Italiana. Le voci di una possibile candidatura di Vendola all’Europarlamento circolano sempre più insistentemente. L’ex governatore, che ha fatto appello alla sentenza di condanna a tre anni e sei mesi per concussione aggravata nell’ambito del processo “Ambiente svenduto”, - si legge su L'Edicola del Sud - potrebbe essere candidato nella circoscrizione che comprende Sud e isole, ovviamente, ma non si esclude che lo stesso possa avvenire in altre aree del Paese. Una prospettiva, quest’ultima, che non fa fare salti di gioia ad Antonio Decaro, ormai stabilmente in campagna elettorale per le europee.

Sebbene abbia una statura politica nazionale, figuri da anni tra i sindaci più amati d’Italia e possa contare sull’appoggio del suo pigmalione Michele Emiliano, il sindaco di Bari dovrebbe inevitabilmente rinunciare a una parte dei consensi dei pugliesi, qualora tra gli sfidanti trovasse anche Vendola. In altre parole, l’ex governatore pugliese “rosicchierebbe” un bel po’ di voti al sindaco uscente di Bari e presidente nazionale dell’Anci, ormai proiettato non solo verso l’Europarlamento ma anche verso i vertici del Partito democratico.

Ecco perché a Decaro farebbe comodo un passo indietro da parte di Vendola: senza l’ex presidente pugliese in campo, il sindaco di Bari farebbe incetta di voti in tutta la regione e conquisterebbe facilmente lo scranno nell’Europarlamento. Qualcuno ipotizza che, proprio per convincere Vendola a farsi da parte, Decaro stia pensando di sostenere il candidato dell’ala radicale della sinistra, cioè il penalista Michele Laforgia, per consentirgli di evitare le primarie del centrosinistra e di puntare con convinzione alla poltrona di sindaco di Bari.