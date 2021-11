Eutanasia nuovo caso dopo il Ddl Zan. Ennesimo rinvio, Lega di traverso

Eutanasia: nuovo rinvio per Aula, Lega e Coraggio Italia di traverso

Nuovo slittamento dell'approdo in Aula del disegno di legge sul suicidio assistito, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 2019. L'ufficio di presidenza delle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno deciso di chiedere al presidente della Camera Roberto Fico, uno slittamento della calendarizzazione del testo dal 22 al 29 novembre. Un primo rinvio aveva portato allo slittamento dal 25 ottobre al 22 novembre. Ma la data del 29 novembre, su cui hanno insistito i presidenti delle commisisoni, Mario Perantoni e Marialucia Lorefice, viene contestata da Lega e Coraggio Italia

Dopo il Ddl Zan anche il caso eutanasia

"E' inaccettabile la pretesa della Lega di dilazionare ancora i tempi per chiudere in commissione il provvedimento sul Fine vita". Lo dice Eugenio Saitta, capogruppo M5S in commissione Giustizia. "Si tratta di un testo sul quale lavoriamo da molto tempo, era previsto l'inizio della discussione in Assemblea il 22 ma, a causa dei numerosi impegni in commissione, i presidenti oggi hanno chiesto un rinvio di una settimana - nel frattempo stiamo chiudendo la riforma del processo civile. La Lega, in realtà, vuole impedire che si arrivi fino in fondo su questo provvedimento di civiltà", conclude Saitta.