Lunedì, 21 settembre 2020 - 14:13:00 Exit poll Rai, Mediaset, Sky. Giani davanti in Toscana. Puglia in bilico EXIT POLL REFERENDUM E REGIONALI PER SKY, MEDIASET, RAI

EXIT POLL RAI TOSCANA , GIANI AL 43,5%-47,5%; CECCARDI AL 40-44% LIGURIA , TOTI AL 51-55%; SANSA 38-42% CAMPANIA , DE LUCA FRA IL 54-58%; CALDORO 26-30% VALLE D'AOSTA , LEGA AVANTI VENETO , ZAIA 72-76%; LORENZONI 16-20% PUGLIA , EMILIANO AL 39-43% FITTO AL 39-43%: TESTA A TESTA MARCHE, ACQUAROLI 47-51%; MANGIALARDI 34-38% EXIT POLL SKY TOSCANA , GIANI AL 41-45%; CECCARDI AL 38-42% LIGURIA , TOTI AL 53-57%; SANSA 33-37% CAMPANIA , DE LUCA FRA IL 52-56%; CALDORO 26-30% VALLE D'AOSTA , LEGA AVANTI VENETO , ZAIA 70-74%; LORENZONI 16-20% PUGLIA , EMILIANO AL 36-40% FITTO AL 36-40%: TESTA A TESTA. LARICCHIA 15-19% MARCHE, ACQUAROLI 47-51%; MANGIALARDI 34-38% EXIT POLL MEDIASET TOSCANA , GIANI AL 44%-48%; CECCARDI AL 41-45% LIGURIA , TOTI AL 52-56%; SANSA 37-41% CAMPANIA , DE LUCA FRA IL 54-58%; CALDORO 24-28% VALLE D'AOSTA , LEGA AVANTI VENETO , ZAIA 71.5-75.5%; LORENZONI 16-20% PUGLIA , EMILIANO AL 39-43% FITTO AL 39-43%: TESTA A TESTA MARCHE, ACQUAROLI 48-52%; MANGIALARDI 34-38%