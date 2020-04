F35, 50 senatori M5S a Guerini: moratoria di un anno sull'acquisto

Stupore a Palazzo Chigi per la richiesta, avanzata da 50 senatori del Movimento 5 stelle, di imporre una moratoria di un anno al programma di acquisto dei caccia bombardieri F35. Risorse per circa 1 miliardo di euro da destinare - per i grillini - al «potenziamento della sanità militare». Non solo.

«Vorremmo anche valutare l'opportunità di rinegoziare e ridimensionare questo programma», dice il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo in commissione Esteri e primo firmatario dell'interrogazione rivolta al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Ma dell'iniziativa, che ha raccolto le adesioni di più di mezzo gruppo grillino a Palazzo Madama, scrive La Stampa, i ministri pentastellati non ne sapevano nulla. Tantomeno gli uomini del Pd, che infatti sbuffano: «Sbagliata l'idea e sbagliato il metodo».