Fase 2: Tar annulla ordinanza contro la Calabria su bar e ristoranti

Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri contro l'ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Il provvedimento del 29 aprile scorso, consentiva il servizio ai tavoli all'aperto a bar, ristoranti ed agriturismo. "Il Tar - si legge nella sentenza - accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, numero 37, nella parte in cui, al suo punto 6, dispone che, a partire dalla data di adozione dell'ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria, e' 'consentita la ripresa delle attivita' di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto".

Fase 2, Alto Adige negozi aperti. Da lunedì bar e ristoranti

Fase 2 in Alto Adige. In queste ore hanno riaperto i negozi, mentre lunedì tocca a parrucchieri, bar, ristoranti e musei. “Dopo che Roma per settimane non ha ascoltato le richieste per una differenziazione regionale delle misure, abbiamo deciso di intraprendere il nostro percorso legislativo autonomo e la Provincia vuole affrontare questa ‘Fase 2’ all’insegna dell’applicazione della sua autonomia”, ha spiegato il governatore altoatesino Arno Kompatscher (Svp).

Fase 2: Zaia, governo non attenda 17/5 per decidere aperture

"Spero che il Governo si decida a dire qualcosa per il 18 maggio. E' fondamentale che i cittadini lo sappiano: i parrucchieri, i ristoranti e tutti i negozi ancora chiusi non possono venire a conoscenza il 17 sera che riaprono l'indomani. Perche' non funziona cosi'". A dirlo e' il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia).

Fase 2, Zaia: tavolo ogni 4 mt? significa chiudere ristoranti

"Leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo ogni quattro metri: se lo metta a casa sua un tavolo ogni quattro metri. Ma non nei ristoranti perche' questo significa chiuderli tutti"., ha spiegato il presidente del Veneto, Luca Zaia, secondo il quale "un conto e' l'esercizio scientifico un discorso e' la vita reale che e' un'altra cosa" e augurandosi che "le linee guida siano ragionevoli".