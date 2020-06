Fase 3, Orlando:"Di Maio premier? Chiacchiere. Reddito utile ma va rivisto"

Fase 3, Orlando: "Di Maio premier? No manovre da pentapartito"

Di Maio premier al posto di Conte? "Mi pare che si tratti un po' di chiacchiere per riempire gli spazi di tempo libero. Non mi pare la fase di manovre che ricordano l'epoca del pentapartito. Siamo in una fase in cui il problema e' di far funzionare questa formula che con difficolta' e' stata costruita. Credo che oggi chi pensava a governi di unita' nazionale ha avuto una risposta dalla piazza del 2 giugno e chi pensa a manovre interne alla maggioranza sottovaluta la portata della sfida che abbiamo di fronte e i test che dobbiamo affrontare", queste le parole del vicepresidente del Partito Democratico su un possibile cambio di assetto nel governo a Radio 24.

“Siamo rimasti - ha proseguito Orlando - a metà strada tra il vecchio sistema pre-Anpal e quello che dovrebbe funzionare dal combinato disposto Anpal-reddito di cittadinanza, ma che non funziona assolutamente. Il reddito di cittadinanza è servito a evitare scontri sociali durante la pandemia ma non è servito a rimettere nel mondo del lavoro persone che erano state escluse e questo deve essere un punto di partenza per una riflessione”, così l'ex ministro di giustizia rilancia l'ipotesi di rivedere la misura bandiera del Movimento 5 Stelle.