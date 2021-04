FdI: "Copasir, Lega incomprensibile. Salvini convochi il tavolo del CdX"

"Non capiamo le ragioni che hanno portato a questa scelta da parte della Lega, una scelta incomprensibile". Con queste parole il senatore Ignazio La Russa, co-fondatore di Fratelli d'Italia, commenta con Affaritaliani.it la decisione del leghista Raffaele Volpi di non dimettersi dal ruolo di presidente del Copasir. "In politica non ci sono mai delusioni o ferite, c'è un rapporto politico che è anche di forza. Quello che serve è un'unità di intenti che in questo momento manca, non certo per nostra volontà".

Il Centrodestra è a rischio? "Ci sarà, spero presto, una riflessione tra le parti politiche e ne discuteremo. L'alleanza di Centrodestra per manifestarsi ha bisogno di luoghi di confronto. Tocca a Salvini convocare la riunione, anche sulle prossime elezioni amministrative, e quando ci vedremo capiremo bene. Giorgia Meloni oggi ha manifestato con la sua lettera aperta al segretario della Lega la volontà di continuare a stare insieme, anzi di rafforzare il Centrodestra. Per noi l'unità della coalizione è un valore importante da difendere, ma un valore da difendere è anche il rispetto della democrazia e della dialettica tra maggioranza e opposizione. Penso - sottolinea ancora La Russa - che questa vicenda del Copasir sia frutto di incomprensioni. Ripeto, Salvini convochi il tavolo del Centrodestra altrimenti senza un luogo di confronto continueremo a parlarci attraverso i giornali. Ricordo che proprio la Meloni aveva proposta un intergruppo parlamentare composto dai partiti del Centrodestra, sia quelli in maggioranza sia noi all'opposizione, proprio per avere un luogo permanente di confronto", conclude il senatore di FdI.