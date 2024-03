FdI, le nuove regole per le ospitate: "Basta panzoni in tv, solo belle donne"

FdI sulle orme di Berlusconi. Il nuovo codice per le ospitate in tv: "Niente difetti fisici"

FdI introduce nuove regole per le ospitate in tv di deputati e senatori del suo partito. Lo hanno già ribattezzato il "Codice Fazzolari", perché a dettare la nuova linea è stato proprio il sottosegretario alla Presidenza e fedelissimo di Meloni. Si tratta - si legge su Il Fatto Quotidiano - di una strategia comunicativa in vista delle Europee. In televisione Fratelli d’Italia darà la precedenza alle donne di bell’aspetto, parlamentari e dirigenti giovani e senza difetti fisici. Con un prerequisito: i parlamentari dovranno conoscere a memoria il verbo meloniano. "Dobbiamo migliorare in televisione" - avrebbe detto e lo riporta Il Fatto - Fazzolari ai colleghi. Il sottosegretario avrebbe anche già indicato una lista delle parlamentari donne di Fratelli d’Italia che dovranno avere la precedenza: la deputata Sara Kelany (in grande ascesa nel partito), la 29enne Grazia Di Maggio, Ylenia Lucaselli e la palermitana Carolina Varchi .

La seconda regola imposta da Fazzolari - prosegue Il Fatto - riguarderà i difetti fisici: per il responsabile della comunicazione del governo, oggi nei talk show e nei tg vanno troppi dirigenti di Fratelli d’Italia trasandati, a partire dalle "panze" voluminose. Il sottosegretario così ha chiesto ai suoi collaboratori di impegnarsi per modificare, insieme alle reti televisive, le immagini di repertorio degli esponenti di Fratelli d’Italia che vengono trasmesse nei telegiornali. A breve, quindi, spariranno filmati di parlamentari con qualche chilo di troppo e mostrati in pose imbarazzanti. Quello che una volta faceva Mity Simonetto, storica consulente di immagine di Silvio Berlusconi. Chi invece si presterà a figuracce e perderà i confronti tv perché impreparato sarà epurato: niente ospitate televisive per un mese.