FI, Berlusconi: da Silvio al fratello Paolo. L'ipotesi di candidarlo al Senato

FI, Paolo Berlusconi e quel segnale forte di continuità della famiglia

La famiglia Berlusconi è intenzionata a dare un segnale di continuità anche sul fronte politico. Dopo la morte di Silvio va indicato un candidato per prendere il suo posto al Senato e l'idea dei figli - si legge su Repubblica - sarebbe quella di indicare il nome dello zio Paolo, per dare un messaggio forte al partito ed evitare il fuggi-fuggi generale dei parlamentari azzurri. L’ipotesi si fa strada. L'articolo 19 dello statuto recita: "In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Comitato di Presidenza convoca immediatamente il Consiglio Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso Nazionale".

Il reggente - prosegue Repubblica - sarà Antonio Tajani, in vista del congresso. Dove però bisognerà trovare un’intesa tra le varie anime del partito. La candidatura di Paolo Berlusconi servirebbe a certificare che l'impegno della famiglia non viene meno con la morte del fondatore. Ma bisognerà anche capire quale ruolo assumerà Marta Fascina. La deputata campana rimane legata a Marina Berlusconi. Per questo potrebbe avere anche lei un ruolo nell’organigramma.