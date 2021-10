Fi, dossier segreto. "Salvini ha bruciato 635 mila voti. Così abbiamo perso"

Fi, dossier. "Salvini ha bruciato 635 mila voti. Così abbiamo perso"

L'analisi delle elezioni amministrative dello scorso weekend vede due colpevoli: Salvini e Meloni. E' quanto riportato in un dossier riservato di Forza Italia sul voto. Il documento di dieci pagine, da un paio di giorni sui tavoli di big e deputati, - si legge su Repubblica - esalta il “ruolo centrale” del partito di Silvio Berlusconi e non manca di assestare qualche elegante fendente agli alleati. Di governo e di opposizione. E’ anche sulla base di questi numeri, e delle conclusioni politiche che se ne traggono, che nasce la netta presa di distanze dei ministri azzurri da Salvini e dal suo strappo sulla delega fiscale. Mai, Fi e Lega, sono stati così distanti, al punto da rendere ormai remota l’ipotesi di una federazione e di rendere più corposi i sospetti di un avvicinamento dei berlusconiani a una piattaforma centrista.

Nella nota - prosegue Repubblica - c’è una bocciatura netta del civismo scelto come compromesso da Salvini e Meloni per le grandi città: si segnala che «fra le candidature del centrodestra ai ruoli apicali solo due erano esplicitamente riconducibili a Forza Italia, Occhiuto in Calabria e Di Piazza a Trieste. La nostra coalizione ha fortemente ridotto i voti soprattutto per effetto del forte calo della Lega, che ha perso in due anni 634.652 consensi, pari al 70,2 per cento». Un crollo che, si badi, è valutato escludendo dal calcolo Napoli, dove la lista del Carroccio era stata ricusata. Un crollo che, è sottolineato nel documento “segreto” di Forza Italia, "è in proporzione maggiore anche a quello dei 5 Stelle".