FI, Razzi vuole un posto in lista. L'appello a Tajani: "Porto 25mila voti"

FI, Razzi: "Berlusconi mi diceva: tu porti voti, grazie all'imitazione di Crozza"

Antonio Razzi torna alla carica e chiede al leader di Forza Italia Tajani un posto in lista per le Europee. "Sto aspettando delle risposte. Mi sono messaggiato con tutto lo staff di Forza Italia ma sulla candidatura - dice Razzi a Il Corriere della Sera - nessuno risponde. Io mi sono messo a disposizione del partito perché porto il voto dei giovani. C’è chi ingaggia i cantanti per fare concerti e spingere i giovani a votare, io i voti li ho. Voglio dare una mano. Ho oltre mezzo milione di follower. Se anche solo il 5% mi votasse, porterei 25 mila voti".

"Se si vuole superare il 10% - prosegue Razzi a Il Corriere - è bene avere i numeri. Ci sono candidati che poi uno si chiede “chi lo conosce”. Ma se non metti gente conosciuta come fai a prendere i voti? Sono un tesserato di FI. Se ci fosse ancora Berlusconi non avrebbe dubbi a candidarmi. Quando sono stato ad Arcore mi ha detto: "Se tu fossi capolista prenderesti 2-3 milioni di preferenze, perché sei molto amato anche grazie alle imitazioni di Crozza".