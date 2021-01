FI, Tajani a Boccia: "Sostenere un governo Pd? Non se ne parla"

"Che cosa vuol dire che con Forza Italia è diverso? Che dobbiamo sostenere un governo del Pd? Non se ne parla". Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, intervistato da Affaritaliani.it, liquida così l'apertura del ministro Francesco Boccia che ha chiuso alla destra sovranista ma ha anche affermato con Forza Italia è diverso.

"Siamo sempre stati molto chiari", spiega Tajani. "Per noi, come ha spiegato il presidente Berlusconi, un governo di unità nazionale era un'ipotesi fattibile ma Pd e M5S non vogliono e quindi sono loro che portano l'Italia verso le elezioni anticipate. Ecco perché Berlusconi ha detto meglio due mesi di stallo, per il voto, che due anni di immobilismo con questo governo. Comunque se Conte si dimette noi abbia piena fiducia nel Presidente Mattarella che saprà scegliere la strada migliore per il Paese". Berlusconi candidato premier se si vota? "Sono periodi ipotetici al momento le elezioni, ma è chiaro che il nostro leader è e resta Silvio Berlusconi", conclude Tajani.